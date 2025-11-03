Milano 3-nov
43.223 +0,11%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 -0,16%
Francoforte 3-nov
24.132 +0,73%

Borsa: Perde poco il Dow Jones, in flessione dello 0,48%

Il Dow Jones archivia la giornata a 47.336,68 punti

In breve, Finanza
L'indice dei colossi USA segna un mediocre -0,48%, terminando gli scambi a 47.336,68 punti.
