Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 20:30
25.668 +0,04%
Dow Jones 20:30
48.633 -0,20%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Borsa: Debole il Dow Jones, in lieve ribasso dello 0,24% alle 19:30

Il Dow Jones scambia a 48.613,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole il Dow Jones, in lieve ribasso dello 0,24% alle 19:30
L'indice dei giganti USA mostra una flessione dello 0,24% alle 19:30 e continua gli scambi a 48.613,34 punti.
Condividi
```