Milano 3-nov
43.223 +0,11%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 -0,16%
Francoforte 3-nov
24.132 +0,73%

Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto +0,03%

Ibex 35 chiude a 16.037 Euro

Giornata fiacca per Madrid, che porta a casa un modesto +0,03%, terminando le negoziazioni a 16.037 Euro.
