BPER, JPMorgan ha una partecipazione potenziale del 5,167%

Banche, Finanza, Partecipazioni rilevanti
(Teleborsa) - JP Morgan Chase ha una partecipazione potenziale del 5,167% in BPER. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 28 ottobre 2025.

In particolare, il 4,649% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,236% sono obbligazioni convertibili con data di scadenza 28/10/2025 e Right to Recall senza data di scadenza, lo 0,281% sono Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 11/02/2026 ed il 09/09/2032.

La partecipazione è detenuta tramite le società controllate JP Morgan Securities PLC, JP Morgan Securities LLC e J.P. Morgan Markets Limited.
