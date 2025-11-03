BPER, JPMorgan ha una partecipazione potenziale del 5,167%

JP Morgan Chase

BPER

(Teleborsa) -ha unain. È quanto emerge dallerelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 28 ottobre 2025.In particolare, il 4,649% sono, lo 0,236% sono obbligazioni convertibili con data di scadenza 28/10/2025 e Right to Recall senza data di scadenza, lo 0,281% sono Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 11/02/2026 ed il 09/09/2032.La partecipazione è detenuta tramite le societàJP Morgan Securities PLC, JP Morgan Securities LLC e J.P. Morgan Markets Limited.