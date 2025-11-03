Milano 17:35
Bridgewater: mercati non scontano rischi legati a numerose minacce e limiti dell'ondata di AI

(Teleborsa) - I mercati, in particolare negli Stati Uniti, "stanno estrapolando il passato e non stanno scontando molti rischi legati alle numerose minacce agli attuali equilibri, né ai limiti dell'attuale ondata di intelligenza artificiale". Lo affermano i co-CIO di Bridgewater Associates, il più grande hedge fund al mondo.

Ad esempio, la rivoluzione dell'intelligenza artificiale è "entrata nella fase di accaparramento delle risorse, con una crescita vertiginosa degli investimenti in conto capitale che è ottima per i profitti oggi, ma solleva preoccupazioni a lungo termine sulla capacità di questi investimenti di produrre i flussi di cassa necessari per soddisfare le elevate aspettative", scrivono i co-CIO Bob Prince, Greg Jensen e Karen Karniol-Tambour.

Le azioni statunitensi "sono quotate come se le condizioni favorevoli che hanno sostenuto tutte le aziende, non solo quelle tecnologiche, persistessero: crescita record degli utili, volatilità contenuta e supporto politico continuo", viene sottolineato, aggiungendo che le aspettative di crescita attualizzate sono le più ottimistiche degli ultimi 100 anni, con la breve eccezione della bolla delle dot-com.

E nonostante le numerose potenziali fonti di volatilità nel mondo odierno, "le misure di rischio di mercato rimangono imperturbabili". Viene citato il fatto che gli spread creditizi e la volatilità implicita si attestano su livelli bassi, coerenti con il perdurare degli attuali equilibri.

