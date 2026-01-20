Milano 19-gen
45.196 0,00%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 19-gen
10.195 0,00%
Francoforte 19-gen
24.959 0,00%

Mercati asiatici in rosso, banca centrale cinese lascia tassi invariati

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Seduta in rosso per la maggior parte dei mercati azionari asiatici, con gli investitori preoccupati dalle rinnovate minacce tariffarie statunitensi legate alla Groenlandia e dall'escalation delle tensioni commerciali con l'Europa.

Inoltre, monitorano gli sviluppi sui mercati giapponesi dopo che il Primo Ministro Sanae Takaichi ha dichiarato lunedì che intende sciogliere il parlamento e indire elezioni anticipate l'8 febbraio. Intanto, la Banca Popolare Cinese ha mantenuto invariati i tassi di interesse principali sui prestiti a 1 e 5 anni, rispettivamente al 3% e al 3,5%.

Segno meno per il listino di Tokyo, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Nikkei 225 che accusa una discesa dell'1,11%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia Shenzhen, che scivola dell'1,02%. Shanghai è poco mossa.

Leggermente negativo Hong Kong (-0,22%); come pure, in lieve ribasso Seul (-0,39%). In frazionale calo Mumbai (-0,48%); come pure, poco sotto la parità Sydney (-0,61%).

Piccolo spunto rialzista per l'euro contro la valuta nipponica, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,45%. Andamento piatto per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra una variazione percentuale pari a +0,12%. Appiattita la performance dell'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un modesto +0,19%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 2,34%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,83%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati asiatici:

Giovedì 22/01/2026
00:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso 357 Mld ¥; preced. 322,2 Mld ¥)

Venerdì 23/01/2026
00:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,9%)
01:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 50,1 punti; preced. 50 punti).
