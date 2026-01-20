Mercati asiatici in rosso, banca centrale cinese lascia tassi invariati

Tokyo

(Teleborsa) -, con gli investitori preoccupati dalle rinnovate minacce tariffarie statunitensi legate alla Groenlandia e dall'escalation delle tensioni commerciali con l'Europa.Inoltre, monitorano gli sviluppi sui mercati giapponesi dopo che il Primo Ministroha dichiarato lunedì che intende sciogliere il parlamento e indire elezioni anticipate l'8 febbraio. Intanto, laha mantenuto invariati i tassi di interesse principali sui prestiti a 1 e 5 anni, rispettivamente al 3% e al 3,5%.Segno meno per il listino di, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,11%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia, che scivola dell'1,02%.è poco mossa.Leggermente negativo(-0,22%); come pure, in lieve ribasso(-0,39%). In frazionale calo(-0,48%); come pure, poco sotto la parità(-0,61%).Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,45%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,12%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,19%.Il rendimento dell'è pari 2,34%, mentre il rendimento delscambia 1,83%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:50: Bilancia commerciale (atteso 357 Mld ¥; preced. 322,2 Mld ¥)00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,9%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 50,1 punti; preced. 50 punti).