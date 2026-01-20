Mercati asiatici in rosso, banca centrale cinese lascia tassi invariati

(Teleborsa) - Seduta in rosso per la maggior parte dei mercati azionari asiatici
, con gli investitori preoccupati dalle rinnovate minacce tariffarie statunitensi legate alla Groenlandia e dall'escalation delle tensioni commerciali con l'Europa.
Inoltre, monitorano gli sviluppi sui mercati giapponesi dopo che il Primo Ministro Sanae Takaichi
ha dichiarato lunedì che intende sciogliere il parlamento e indire elezioni anticipate l'8 febbraio. Intanto, la Banca Popolare Cinese
ha mantenuto invariati i tassi di interesse principali sui prestiti a 1 e 5 anni, rispettivamente al 3% e al 3,5%.
Segno meno per il listino di Tokyo
, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Nikkei 225
che accusa una discesa dell'1,11%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia Shenzhen
, che scivola dell'1,02%. Shanghai
è poco mossa.
Leggermente negativo Hong Kong
(-0,22%); come pure, in lieve ribasso Seul
(-0,39%). In frazionale calo Mumbai
(-0,48%); come pure, poco sotto la parità Sydney
(-0,61%).
Piccolo spunto rialzista per l'euro contro la valuta nipponica
, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,45%. Andamento piatto per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra una variazione percentuale pari a +0,12%. Appiattita la performance dell'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un modesto +0,19%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,34%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,83%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti dei mercati asiatici: Giovedì 22/01/2026
00:50 Giappone
: Bilancia commerciale (atteso 357 Mld ¥; preced. 322,2 Mld ¥) Venerdì 23/01/2026
00:30 Giappone
: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,9%)
01:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 50,1 punti; preced. 50 punti).