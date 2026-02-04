Bitcoin scivola fino a 72mila dollari: è il livello più basso degli ultimi 15 mesi

(Teleborsa) -ancora sotto pressione. Oggi la criptovaluta più diffusa al mondo ha esteso unagià in atto, inserendosi in un clima di marcatache ha riguardato diverse asset class, scivolando temporaneamente intorno a quota. Si tratta di livelli che non si vedevano da circa 15 mesi, nel contesto di una più ampia ondata di vendite che ha investito i mercati globali.Nella seduta odierna, Bitcoin è arrivato a perdere fino al 5,4%, scendendo a 72.047 dollari. Si tratta del livello più basso registrato dal, il giorno successivo alla rielezione dialla presidenza degliIl movimento ribassista segna un ulteriore deterioramento rispetto ai massimi toccati in ottobre dello scorso anno, dai quali la criptovaluta ha ormai perso oltre il 40% del proprio valore.Il calo di metà settimana si distingue, per intensità e contesto, dalle flessioni osservate nei giorni precedenti. Se le prime discese erano state attribuite prevalentemente aal mercato delle criptovalute, la dinamica di oggi appare invece collegata apiù ampie sui. La vendita di Bitcoin si è infatti inserita in un movimento sincronizzato di riduzione dell’esposizione al rischio da parte degli investitori.La pressione si è estesa anche ai, con ilche ha registrato una perdita superiore al 2%. Le vendite hanno colpito in particolare i titoli più sensibili ai, tra cui società software, produttori di chip e altri comparti tecnologici.