Bitcoin scivola fino a 72mila dollari: è il livello più basso degli ultimi 15 mesi

(Teleborsa) - Bitcoin
ancora sotto pressione. Oggi la criptovaluta più diffusa al mondo ha esteso una fase ribassista
già in atto, inserendosi in un clima di marcata avversione al rischio
che ha riguardato diverse asset class, scivolando temporaneamente intorno a quota 72.000 dollari
. Si tratta di livelli che non si vedevano da circa 15 mesi, nel contesto di una più ampia ondata di vendite che ha investito i mercati globali.
Nella seduta odierna, Bitcoin è arrivato a perdere fino al 5,4%, scendendo a 72.047 dollari. Si tratta del livello più basso registrato dal 6 novembre 2024
, il giorno successivo alla rielezione di Donald Trump
alla presidenza degli Stati Uniti.
Il movimento ribassista segna un ulteriore deterioramento rispetto ai massimi toccati in ottobre dello scorso anno, dai quali la criptovaluta ha ormai perso oltre il 40% del proprio valore.
Il calo di metà settimana si distingue, per intensità e contesto, dalle flessioni osservate nei giorni precedenti. Se le prime discese erano state attribuite prevalentemente a liquidazioni interne
al mercato delle criptovalute, la dinamica di oggi appare invece collegata a tensioni
più ampie sui mercati finanziari globali
. La vendita di Bitcoin si è infatti inserita in un movimento sincronizzato di riduzione dell’esposizione al rischio da parte degli investitori.
La pressione si è estesa anche ai mercati azionari
, con il Nasdaq 100
che ha registrato una perdita superiore al 2%. Le vendite hanno colpito in particolare i titoli più sensibili ai tassi di interesse
, tra cui società software, produttori di chip e altri comparti tecnologici.