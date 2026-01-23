Milano 17:35
44.832 -0,58%
Nasdaq 20:24
25.632 +0,45%
Dow Jones 20:24
49.116 -0,54%
Londra 17:35
10.143 -0,07%
Francoforte 17:35
24.901 +0,18%

Vertice Intergovernativo Italia-Germania, intese B2B firmate a margine del Business Forum

Economia
Vertice Intergovernativo Italia-Germania, intese B2B firmate a margine del Business Forum
(Teleborsa) - Numerose le intese B2B firmate a margine del Business Forum, organizzato in occasione del Vertice Intergovernativo Italia-Germania. Questa mattina, ha preso il via, in uno dei momenti più critici per l'Europa, il vertice intergovernativo Italia-Germania, un'occasione per fare il punto della situazione e confermare la visione comune su alcuni temi strategici di stampo economico e politico. Questo vertice e gli accordi raggiunti aspirano ad inaugurare una nuova fase della cooperazione italo-tedesca: pragmatica, ambiziosa e orientata ai risultati, al servizio di un’Europa più forte, credibile e capace di guardare al futuro con fiducia.


Memorandum of Understanding tra SACE e Euler Hermes per facilitare l’export delle filiere integrate Italia-Germania in mercati terzi, con focus su mercati Global Gateway e Ucraina.

Memorandum of Understanding tra SIMEST e Camera di Commercio Italiana per la Germania finalizzato a rafforzare il sostegno all’internazionalizzazione di imprese italiane in Germania.

Memorandum of Understanding tra SIMEST e Camera di Commercio Italo-Tedesca finalizzato a rafforzare il sostegno all’internazionalizzazione di imprese italiane in Germania.

Memorandum of Understanding tra CONFAPI e Camera di Commercio italiana per la Germania finalizzato a favorire la cooperazione tra le PMI italiane e tedesche.

Memorandum of Understanding tra NextChem - Gruppo Maire e Siemens Energy che promuove la cooperazione tra le parti nel settore
dell’energia e circolarità materiali, con un focus sullo sviluppo dei progetti attraverso l’applicazione di nuove tecnologie e soluzioni a supporto della Transizione energetica.
Condividi
```