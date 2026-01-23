Vertice Intergovernativo Italia-Germania, intese B2B firmate a margine del Business Forum

(Teleborsa) -firmate a margine del Business Forum, organizzato in occasione delQuesta mattina, ha preso il via, iil vertice intergovernativola visione comune su alcuni temi strategici di stampo economico e politico. Questo vertice e gli accordi raggiunti aspirano ad inaugurare una nuova fase della cooperazione italo-tedesca: pragmatica, ambiziosa e orientata ai risultati, al servizio di un’Europa più forte, credibile e capace di guardare al futuro con fiducia.Memorandum of Understanding traper facilitare l’export delle filiere integrate Italia-Germania in mercati terzi, con focus su mercati Global Gateway e Ucraina.Memorandum of Understanding traper la Germania finalizzato a rafforzare il sostegno all’internazionalizzazione di imprese italiane in Germania.Memorandum of Understanding trafinalizzato a rafforzare il sostegno all’internazionalizzazione di imprese italiane in Germania.Memorandum of Understanding traitaliana per la Germania finalizzato a favorire la cooperazione tra le PMI italiane e tedesche.Memorandum of Understanding trache promuove la cooperazione tra le parti nel settoredell’energia e circolarità materiali, con un focus sullo sviluppo dei progetti