Cina, PMI manifattura ottobre in calo e sotto attese

(Teleborsa) - In deterioramento l'attività manifatturiera in Cina
, che delude le attese degli analisti. Secondo il sondaggio mensile di RatingDog, il PMI manifatturiero
è sceso ad ottobre 2025 a quota 50,6 punti dai 51,2 precedenti
. Il dato risulta al di sotto delle attese
, che indicavano un livello di 50,7 punti, anche se si conferma sopra la soglia critica dei 50 punti, tra fase di espansione (valori superiori ai 50 punti) e di contrazione (valori inferiori ai 50 punti).
Il dato - sottolinea Yao Yu, fondatore di RatingDog
- "segnala un rallentamento del ritmo di espansione
del settore manifatturiero". "Dal lato della domanda - spiega l'esperto - l'aumento dell'incertezza commerciale
a ottobre ha causato un brusco calo dei nuovi ordini dall'estero", mentre "persistono le preoccupazioni
del mercato per l'indebolimento delle esportazioni
". "Tra i sottoindici, solo l'occupazione ha mostrato una variazione positiva su base mensile, mentre tutti gli altri indicatori sono diminuiti".
"Recentemente, l'attenzione principale della Cina si è spostata sul 15° Piano Quinquennale del governo
", ricorda Yao Yu, agigungendo "potrebbero essere introdotte successive misure volte a stabilizzare l'economia
ed a stimolare la domanda interna".