Eni, accordo con PETRONAS per nuova JV in Indonesia e Malesia

(Teleborsa) - Eni e PETRONAS hanno siglato un accordo vincolante per la costituzione di una società indipendente (NewCo) con partecipazione paritaria, combinando i rispettivi asset upstream in Indonesia e Malesia. L'accordo fa seguito all'Accordo Quadro firmato dalle due società lo scorso 17 giugno e istituisce una nuova entità che gestirà 19 asset, di cui 14 in Indonesia e 5 in Malesia, rappresentando un significativo valore aziendale.

La firma è avvenuta in occasione dell'evento globale sull'energia ADIPEC, alla presenza dell'Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, e del Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo PETRONAS, Tengku Muhammad Taufik.

Nell'ambito della NewCo, Eni e PETRONAS combineranno portafogli complementari, competenze tecniche e competenze regionali per garantire creazione di valore a lungo termine, eccellenza operativa e leadership nella transizione energetica.

NewCo opererà come un'entità finanziariamente autosufficiente, con l'obiettivo di investire oltre 15 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. Questo investimento sosterrà lo sviluppo di almeno otto nuovi progetti e la perforazione di 15 pozzi esplorativi, con l'obiettivo di sviluppare circa 3 miliardi di barili di petrolio equivalente (boe) di riserve scoperte.

La nuova società mira inoltre a sbloccare un potenziale esplorativo non a rischio stimato in 10 miliardi di boe.

NewCo integrerà un portafoglio significativo di asset di produzione e sviluppo di gas in Malesia e Indonesia, partendo da una base produttiva iniziale di oltre 300.000 barili di petrolio equivalente al giorno (boe/d), con l'obiettivo di raggiungere una produzione sostenibile di oltre 500.000 boe/d nel medio termine.

La creazione di NewCo consentirà a Eni di accelerare i cicli di sviluppo dei progetti e ottimizzare l'allocazione del capitale, nonché di realizzare sinergie operative nell'esplorazione, nella produzione e nella gestione degli asset, cogliendo al contempo la crescita sia dei giacimenti produttivi maturi sia delle aree esplorative ad alto potenziale.

L'Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha commentato: "Questo accordo rappresenta un momento di trasformazione per Eni. Abbiamo unito le forze con PETRONAS per gestire asset in Indonesia e Malesia, generando sinergie tra asset, competenze e capacità finanziarie. Facendo leva sugli asset produttivi esistenti e sviluppando iniziative significative sia nel bacino di Kutei che in Malesia, prevediamo di produrre oltre 500.000 barili di petrolio equivalente al giorno nel medio termine. Questa opportunità porterà a un'impressionante creazione di valore per Eni, PETRONAS, Indonesia e Malesia, grazie alle nostre eccezionali capacità esplorative e alla comprovata esperienza nella realizzazione di progetti rapidi e rigorosi ".

Il closing dell'accordo è previsto nel 2026, una volta ottenute tutte le consuete autorizzazioni governative.
