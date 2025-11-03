Eni, accordo con PETRONAS per nuova JV in Indonesia e Malesia

Eni

(Teleborsa) -e PETRONAS hanno siglato unper la costituzione di una(NewCo) con, combinando i rispettivi. L'accordo fa seguito all'Accordo Quadro firmato dalle due società lo scorso 17 giugno e istituisce una nuova entità che gestirà 19 asset, di cui 14 in Indonesia e 5 in Malesia, rappresentando un significativo valore aziendale.La firma è avvenuta in occasione dell'evento globale sull'energia ADIPEC, alla presenza dell'Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, e del Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo PETRONAS, Tengku Muhammad Taufik.Nell'ambito della NewCo, Eni e PETRONAS combineranno portafogli complementari, competenze tecniche e competenze regionali per garantire creazione di valore a lungo termine, eccellenza operativa e leadership nella transizione energetica.NewCo opererà come un'entità finanziariamente autosufficiente, con l'obiettivo di. Questo investimento sosterrà lo sviluppo di, con l'obiettivo di sviluppare circaLa nuova società mira inoltre a sbloccare unNewCo integrerà un portafoglio significativo di asset di produzione e sviluppo di gas in Malesia e Indonesia, partendo da una base produttiva iniziale di oltre 300.000 barili di petrolio equivalente al giorno (boe/d), con l'obiettivo diLa creazione di NewCo consentirà a Eni di accelerare i cicli di sviluppo dei progetti e ottimizzare l'allocazione del capitale, nonché di realizzare sinergie operative nell'esplorazione, nella produzione e nella gestione degli asset, cogliendo al contempo la crescita sia dei giacimenti produttivi maturi sia delle aree esplorative ad alto potenziale.L'Amministratore Delegato di Eni,, ha commentato: "Questo accordo rappresenta un momento diper Eni. Abbiamo unito le forze con PETRONAS per gestire asset in Indonesia e Malesia, generando sinergie tra asset, competenze e capacità finanziarie. Facendo leva sugli asset produttivi esistenti e sviluppando iniziative significative sia nel bacino di Kutei che in Malesia, prevediamo di produrre oltre 500.000 barili di petrolio equivalente al giorno nel medio termine. Questa opportunità porterà a un'impressionante creazione di valore per Eni, PETRONAS, Indonesia e Malesia, grazie alle nostre eccezionali capacità esplorative e alla comprovata esperienza nella realizzazione di progetti rapidi e rigorosi ".Ildell'accordo è previsto nel, una volta ottenute tutte le consuete autorizzazioni governative.