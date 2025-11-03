Eni, accordo con PETRONAS per nuova JV in Indonesia e Malesia

(Teleborsa) - Eni
e PETRONAS hanno siglato un accordo vincolante
per la costituzione di una società indipendente
(NewCo) con partecipazione paritaria
, combinando i rispettivi asset upstream in Indonesia e Malesia
. L'accordo fa seguito all'Accordo Quadro firmato dalle due società lo scorso 17 giugno e istituisce una nuova entità che gestirà 19 asset, di cui 14 in Indonesia e 5 in Malesia, rappresentando un significativo valore aziendale.
La firma è avvenuta in occasione dell'evento globale sull'energia ADIPEC, alla presenza dell'Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, e del Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo PETRONAS, Tengku Muhammad Taufik.
Nell'ambito della NewCo, Eni e PETRONAS combineranno portafogli complementari, competenze tecniche e competenze regionali per garantire creazione di valore a lungo termine, eccellenza operativa e leadership nella transizione energetica.
NewCo opererà come un'entità finanziariamente autosufficiente, con l'obiettivo di investire oltre 15 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni
. Questo investimento sosterrà lo sviluppo di almeno otto nuovi progetti e la perforazione di 15 pozzi esplorativi
, con l'obiettivo di sviluppare circa 3 miliardi di barili di petrolio equivalente (boe) di riserve scoperte
.
La nuova società mira inoltre a sbloccare un potenziale esplorativo non a rischio stimato in 10 miliardi di boe
.
NewCo integrerà un portafoglio significativo di asset di produzione e sviluppo di gas in Malesia e Indonesia, partendo da una base produttiva iniziale di oltre 300.000 barili di petrolio equivalente al giorno (boe/d), con l'obiettivo di raggiungere una produzione sostenibile di oltre 500.000 boe/d nel medio termine
.
La creazione di NewCo consentirà a Eni di accelerare i cicli di sviluppo dei progetti e ottimizzare l'allocazione del capitale, nonché di realizzare sinergie operative nell'esplorazione, nella produzione e nella gestione degli asset, cogliendo al contempo la crescita sia dei giacimenti produttivi maturi sia delle aree esplorative ad alto potenziale.
L'Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi
, ha commentato: "Questo accordo rappresenta un momento di trasformazione
per Eni. Abbiamo unito le forze con PETRONAS per gestire asset in Indonesia e Malesia, generando sinergie tra asset, competenze e capacità finanziarie. Facendo leva sugli asset produttivi esistenti e sviluppando iniziative significative sia nel bacino di Kutei che in Malesia, prevediamo di produrre oltre 500.000 barili di petrolio equivalente al giorno nel medio termine. Questa opportunità porterà a un'impressionante creazione di valore per Eni, PETRONAS, Indonesia e Malesia, grazie alle nostre eccezionali capacità esplorative e alla comprovata esperienza nella realizzazione di progetti rapidi e rigorosi ".
Il closing
dell'accordo è previsto nel 2026
, una volta ottenute tutte le consuete autorizzazioni governative.