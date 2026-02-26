Eni chiude il 2025 con un utile netto di 5 miliardi e accelera sulla remunerazione degli azionisti

Eni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato i risultati consolidati dell’esercizio 2025, che si è chiuso con undi. Nonostante la flessione rispetto all’anno precedente, condizionata da uno scenario dei prezzi meno favorevole e dal cambio, il Gruppo ha registrato unaestremamente solida nel quarto trimestre, con un utile diin crescita del 35%., AD di Eni, ha commentato: "Nel 2025 abbiamo ottenutostrutturalmente solidi in termini industriali ed economico-finanziari, grazie all’esecuzione della nostra strategia, costruita nell’arco degli ultimi anni. Abbiamo realizzato progetti rilevanti nel rispetto dei tempi e dei costi previsti, riducendo il nostro livello di indebitamento e aumentando la distribuzione per gli azionisti. I risultati di Exploration & Production sono stati eccellenti, trainati dalla crescita della produzione e dal contenimento dei costi"."Laha superato la, registrando una crescita underlying del 4%, sostenuta dall’avvio di sei progettirilevanti. Inoltre, abbiamo rafforzato il profilo di produzione di medio termine grazie a quattro importanti decisioni finali di investimento. Stiamo finalizzando la nostra business combination confocalizzata sul mercato GNL in Indonesia e Malesia", ha aggiunto.La divisioneha trainato i risultati industriali con unadi, superando la guidance grazie all'avvio di sei progetti chiave in paesi come Angola, Indonesia e Messico. L'eccellente performance operativa ha permesso di ridurre significativamente l', sceso a 9,4 miliardi di euro con un rapporto di gearing proforma del 14%.Questi successi finanziari hanno consentito a Eni di premiare i propri soci, aumentando del 20% il valore delSul fronte della transizione energetica, i business satellitiedhanno generato valore rilevante attraversocon investitori istituzionali. In particolare, il fondo Ares ha investito 2 miliardi di euro in Plenitude, mentre il fondo GIP è entrato nelle attività di cattura della CO2, portando la valutazione complessiva dei business low carbon a oltre 23 miliardi di euro.Il Gruppo ha inoltre rafforzato la propria presenza nel settore delcon nuovi contratti decennali in Turchia e Thailandia, confermando la validità della strategia di diversificazione del portafoglio globale in un mercato energetico sempre più volatile.