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Piazza Affari: violenta contrazione per ENI
Migliori e peggiori
,
In breve
23 marzo 2026 - 12.30
Retrocede molto la
società del Cane a sei zampe
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,47%.
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