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Piazza Affari: violenta contrazione per ENI

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: violenta contrazione per ENI
Retrocede molto la società del Cane a sei zampe, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,47%.
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