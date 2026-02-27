Eni, analisti alzano target price con momentum positivo e in attesa del Capital Markets Update

(Teleborsa) - Pioggia di ritocchi al rialzo per i target price
su Eni
, colosso energetico italiano, dopo i risultati positivi nel quarto trimestre
2025 e aspettando i dettagli completi sulla guidance nel Capital Markets Update del 9 marzo 2026.UBS
ha incrementato il target price a 21 euro
per azione da 18 euro (Buy), HSBC
a 17,5 euro
da 16,5 (Hold), Goldman Sachs
a 19 euro
da 17 (Buy), JPMorgan
a 17,5 euro
da 17 (Underweight).Barclays
ha confermato il rating Overweight e alzato il target price a 22,5 euro
da 20 euro per riflettere principalmente una valutazione più elevata della divisione upstream
, poiché prevede che l'azienda spenderà meno capex per produrre di più in futuro, grazie all'aumento di efficienza.
"Eni entra nel 2026 con un forte slancio operativo e finanziario
. La JV Indonesia-Malesia dovrebbe iniziare a operare entro la metà del 2026, creando un leader regionale nel settore del GNL - si legge nella ricerca - Oltre al GNL, il management ha ribadito che la performance positiva del 2025 non è stata un evento isolato: si prevede che la disponibilità di barili più vantaggiosa, tempi di consegna più rapidi e un impiego disciplinato del capitale continueranno a migliorare strutturalmente la qualità della produzione e il FCF per barile. Tutto ciò dovrebbe portare a una maggiore generazione di flussi di cassa e a una riduzione dei livelli di indebitamento".