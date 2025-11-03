Fed, Miran: non vedo alcun motivo per mantenere una politica così restrittiva

(Teleborsa) - ", la neutralità è ben al di sotto della politica attuale". Lo ha detto, che fa parte del board della Federal Reserve, in un'intervista a Bloomberg Television. "Date le mie previsioni sull'inflazione più ottimistiche rispetto ad altri membri del comitato,una politica così restrittiva", ha aggiunto.La scorsa settimana, i funzionari della Fed hanno tagliato il tasso di riferimento di, dopo che un brusco rallentamento delle assunzioni durante l'estate aveva sollevato preoccupazioni sul mercato del lavoro. Il presidente della Fed Jerome Powell, parlando dopo la decisione, ha affermato che un altro taglio a dicembre "non era scontato"."Quando si verificano una serie di problemi di credito apparentemente non correlati, che sono rimasti nascosti per un po' e poi vengono improvvisamente alla luce, questo la dice lunga sull'orientamento della politica monetaria", ha detto Miran nell'intervista, spiegando che "quanto più a lungo si mantiene una politica restrittiva, tanto più si corre il".