FinecoBank supera ampiamente i requisiti patrimoniali fissati dalla BCE

Banche, Finanza
(Teleborsa) - A conclusione del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), la Banca Centrale Europea ha comunicato che il requisito patrimoniale Pillar 2 Capital Requirement (P2R) per il Gruppo FinecoBank resta invariato rispetto al precedente.

Il Gruppo FinecoBank è tenuto a rispettare i seguenti requisiti complessivi di capitale su base consolidata: 8,68% in termini di CET1 Ratio;
10,55% in termini di T1 Ratio; 13,05% in termini di Total Capital Ratio.

I coefficienti di capitale sopra riportati includono il requisito aggiuntivo di Pillar 2 pari a 2,00% e il Combined Buffer Requirement (CBR), da soddisfarsi con strumenti di capitale primario CET1, composto dalla Riserva di conservazione del capitale (Capital Conservation Buffer - CCB) per 2,50%, dalla Riserva di capitale anticiclica specifica (Countercyclical Capital Buffer - CCyb) per 0,14% e dalla Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (Systemic Risk Buffer, SyRB) per 0,40%.

Al 30 giugno 2025, i coefficienti di capitale del Gruppo FinecoBank erano i seguenti: 23,46% CET1 Ratio; 32,07% T1 Ratio; 32,07% Total Capital ratio.
