Fineco, l'assemblea nomina il consiglio d'amministrazione fino al 2028

(Teleborsa) - L’Assemblea degli azionisti di FinecoBank ha approvato il bilancio dell’impresa dell’esercizio 2025 che ha riportato un utile netto individuale di Euro 643.143.071,76.



L’Assemblea ha approvato, inoltre, le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio, che prevedono, tra l’altro, la distribuzione ai Soci di un dividendo unitario pari a Euro 0,79 per azione, che sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 20 maggio 2026 con data di “stacco” della cedola il giorno 18 maggio 2026.



L’Assemblea ha approvato l’eliminazione della riserva negativa di 8.381.612,25 euro, iscritta per effetto della volontà di FinecoBank di optare per il versamento del contributo straordinario volontario introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, pari al 27,5% della “Riserva non distribuibile ex art. 26 decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104”, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio

2026, e conseguentemente la destinazione dell’importo della “Riserva non distribuibile ex art. 26 decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104”, pari ad euro 30.478.590,00, alla Riserva Straordinaria, una volta adempiuti gli obblighi di cui ai commi 70 e 71 dell’articolo 1 della Legge 199/2025.



L’Assemblea degli Azionisti ha provveduto a nominare gli Amministratori per gli esercizi 2026-2028, con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028, determinandone in 13 il numero. I Consiglieri eletti sono: i Signori Francesco Saita, Alessandro Foti, Maria Alessandra Zunino de Pignier, Giancarla Branda, Maria Lucia Candida, Fabio De Ferrari, Silvia Merlo, Alessandra Antonelli, Mauro Baragiola e Matteo Bruno Renzulli tratti dalla Lista n. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione di FinecoBank che ha ottenuto la maggioranza dei voti assembleari; i Signori Marin Gueorguiev, Roberto Ruggero Capone e Francesca Dominici tratti dalla Lista n. 2 presentata da una pluralità di SGR e investitori istituzionali che è stata votata dalla minoranza degli

Azionisti.



In sede di candidatura, hanno dichiarato di essere indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance delle società quotate i Signori Francesco Saita, Maria Alessandra Zunino de Pignier, Giancarla Branda, Maria Lucia Candida, Fabio De Ferrari, Silvia Merlo, Alessandra Antonelli, Mauro Baragiola e Matteo Bruno Renzulli, Marin Gueorguiev, Roberto Ruggero Capone e Francesca

Dominici.



Il Consiglio così composto (6 membri appartenenti al genere femminile e 7 membri appartenenti al genere maschile) valorizza appieno il rispetto e l’applicazione della disciplina in materia di equilibrio tra i generi.



L’Assemblea ha deliberato, altresì, di: (i) determinare in Euro 1.105.000 il compenso complessivo annuo lordo per i componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) determinare in Euro 315.000 il compenso complessivo annuo lordo aggiuntivo per gli Amministratori nominati quali Presidente e Vice Presidente; (iii) determinare, per i componenti i Comitati endoconsiliari, eventualmente costituiti, i seguenti compensi aggiuntivi annui lordi: (a) Euro 50.000 per il Presidente del Comitato Rischi e Parti Correlate ed Euro 35.000 per ciascun membro dello stesso Comitato endoconsiliare; (b) Euro 30.000 per il Presidente di altri Comitati endoconsiliari (diversi rispetto al Comitato Rischi e Parti Correlate) ed Euro 20.000 per ciascun membro di altri Comitati endoconsiliari; (iv) determinare in Euro 600 il gettone di presenza per la partecipazione a ogni singola riunione del Consiglio e di ciascun Comitato, con possibilità di cumulo in caso di partecipazione a più adunanze nella medesima giornata.



L’Assemblea degli azionisti ha provveduto a nominare i componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi 2026 – 2028, con scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028. Essendo stata presentata una sola lista per l’elezione dei componenti il Collegio Sindacale da parte di una pluralità di SGR e investitori istituzionali, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto sociale e delle vigenti

disposizioni normative, il nuovo Collegio Sindacale risulta quindi composto dai Signori Luisa Marina Pasotti, quale Presidente, Giacomo Ramenghi e Riccardo Losi, quali Sindaci effettivi. I Sindaci supplenti nominati sono la Sig.ra Lucia Montecamozzo e il Sig. Marco Salvatore.

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