Banche UE, Commissione avvia consultazione su requisiti prudenziali per rischio di mercato

(Teleborsa) - La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica su un progetto di atto delegato riguardante il quadro prudenziale per il rischio di mercato delle banche -il Fundamental Review of the Trading Book (FRTB).



Implementata nell'ambito degli standard bancari globali di Basilea III, l'FRTB introduce metodi di misurazione del rischio più avanzati per allineare meglio i requisiti patrimoniali per le attività di negoziazione ai rischi che le banche effettivamente affrontano. Tutti i requisiti di Basilea III, ad eccezione della FRTB, sono in vigore dal 1° gennaio 2025, a conferma dell'impegno dell'UE per una tempestiva attuazione degli standard internazionali.



Il progetto di atto delegato odierno propone modifiche mirate alle norme FRTB per le banche dell'UE, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2027, conformemente al Regolamento sui requisiti patrimoniali. Tali modifiche mirano a garantire parità di condizioni per le banche dell'UE che operano a livello internazionale nel settore del trading, compensando l'impatto negativo della FRTB sui requisiti patrimoniali per un periodo di tre anni.



Il progetto di atto delegato è in linea con gli obiettivi della Comunicazione sulla Savings and Investments Union, che sottolinea come la forte concorrenza tra le banche nelle loro attività di trading renda prioritario il mantenimento di condizioni di parità per le banche attive a livello internazionale.



L'adozione formale dell'atto delegato è prevista al termine di un periodo di quattro settimane, il 19 maggio 2026. Tale tempistica dovrebbe fornire alle banche e alle autorità competenti una visibilità sufficiente per attuare il quadro normativo a partire dal 1° gennaio 2027.

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