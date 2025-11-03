Milano 16:04
Francoforte: andamento sostenuto per Jungheinrich Ag Pref
(Teleborsa) - Bene Jungheinrich Ag Pref, con un rialzo del 2,00%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Jungheinrich Ag Pref più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Jungheinrich Ag Pref è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 31,83 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 31,15. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 32,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
