Milano 16:05
43.223 +0,11%
Nasdaq 16:05
25.982 +0,48%
Dow Jones 16:05
47.378 -0,39%
Londra 16:05
9.708 -0,09%
Francoforte 16:05
24.141 +0,76%

Francoforte: balza in avanti Lufthansa

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Scambia in profit la compagnia aerea tedesca, che lievita del 3,45%.
