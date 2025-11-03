Francoforte: nuovo spunto rialzista per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore della Mercedes
, che avanza bene del 2,65%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della casa d'auto di Stoccarda
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Mercedes-Benz
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 58,25 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 56,78. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 59,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)