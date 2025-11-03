Milano 16:05
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore della Mercedes, che avanza bene del 2,65%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della casa d'auto di Stoccarda più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Mercedes-Benz rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 58,25 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 56,78. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 59,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
