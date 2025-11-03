Milano 16:06
43.196 +0,05%
Nasdaq 16:06
25.968 +0,43%
Dow Jones 16:06
47.373 -0,40%
Londra 16:06
9.705 -0,12%
Francoforte 16:06
24.135 +0,74%

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per Kion
(Teleborsa) - Avanza Kion, che guadagna bene, con una variazione del 2,68%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kion evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Kion rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Kion classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 63,77 Euro e primo supporto individuato a 62,22. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 65,32.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
