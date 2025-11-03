Francoforte: positiva la giornata per Kion

(Teleborsa) - Avanza Kion
, che guadagna bene, con una variazione del 2,68%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kion
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Kion
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Kion
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 63,77 Euro e primo supporto individuato a 62,22. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 65,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)