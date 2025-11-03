Francoforte: positiva la giornata per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Scambia in profit Wacker Chemie
, che lievita del 2,41%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Wacker Chemie
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,23%, rispetto a -0,91% del Germany MDAX
).
Le implicazioni di medio periodo di Wacker Chemie
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 71,37 Euro con primo supporto visto a 68,17. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 66,23.
