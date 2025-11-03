Milano 16:06
43.196 +0,05%
Nasdaq 16:06
25.968 +0,43%
Dow Jones 16:06
47.373 -0,40%
Londra 16:06
9.705 -0,12%
Francoforte 16:06
24.135 +0,74%

Francoforte: positiva la giornata per Wacker Chemie

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit Wacker Chemie, che lievita del 2,41%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Wacker Chemie mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,23%, rispetto a -0,91% del Germany MDAX).


Le implicazioni di medio periodo di Wacker Chemie confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 71,37 Euro con primo supporto visto a 68,17. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 66,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
