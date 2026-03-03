Francoforte: prevalgono le vendite su Wacker Chemie

(Teleborsa) - Si muove in perdita Wacker Chemie
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,22% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Wacker Chemie
è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Wacker Chemie
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 73,5 Euro. Primo supporto visto a 72,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 71,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)