Milano 16:06
43.196 +0,05%
Nasdaq 16:06
25.968 +0,43%
Dow Jones 16:06
47.373 -0,40%
Londra 16:06
9.705 -0,12%
Francoforte 16:06
24.135 +0,74%

Francoforte: scambi al rialzo per Flatexdegiro

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Flatexdegiro
(Teleborsa) - Seduta positiva per Flatexdegiro, che avanza bene dell'1,89%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Germany MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Flatexdegiro subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Flatexdegiro, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 33,71 Euro. Primo supporto visto a 33,07. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 32,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```