Londra: positiva la giornata per Games Workshop

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Games Workshop
, con una variazione percentuale dell'1,95%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Games Workshop
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Games Workshop
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Games Workshop
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 163,5 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 160,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 166,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)