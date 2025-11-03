Milano 16:09
43.203 +0,06%
Nasdaq 16:09
25.997 +0,54%
Dow Jones 16:09
47.398 -0,35%
Londra 16:09
9.705 -0,13%
Francoforte 16:08
24.137 +0,75%

Londra: positiva la giornata per Games Workshop

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Games Workshop, con una variazione percentuale dell'1,95%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Games Workshop evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Games Workshop rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Games Workshop è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 163,5 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 160,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 166,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
