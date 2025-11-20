Milano 10:07
43.069 +0,98%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 10:07
9.568 +0,63%
Francoforte 10:07
23.409 +1,06%

Londra: amplia l'ascesa Games Workshop

Migliori e peggiori, In breve
Londra: amplia l'ascesa Games Workshop
Grande giornata per Games Workshop, che sta mettendo a segno un rialzo del 10,32%.
Condividi
```