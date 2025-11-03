Milano 16:09
43.203 +0,06%
Nasdaq 16:09
25.997 +0,54%
Dow Jones 16:09
47.398 -0,35%
Londra 16:09
9.705 -0,13%
Francoforte 16:09
24.146 +0,78%

Londra: scambi al rialzo per Prudential

Migliori e peggiori
Londra: scambi al rialzo per Prudential
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi, che avanza bene del 2,04%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Prudential più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo di Prudential confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 10,86 sterline con primo supporto visto a 10,67. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 10,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```