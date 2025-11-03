Londra: scambi al rialzo per Prudential

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi
, che avanza bene del 2,04%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Prudential
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di Prudential
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 10,86 sterline con primo supporto visto a 10,67. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 10,57.
