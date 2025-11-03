Madrid: risultato positivo per Grifols

(Teleborsa) - Bene la società farmaceutica e chimica spagnola
, con un rialzo del 2,00%.
Il trend di Grifols
mostra un andamento in sintonia con quello dell'Ibex 35
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di Grifols
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 11,31 Euro con tetto rappresentato dall'area 11,54. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 11,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)