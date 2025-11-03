Milano 16:09
43.203 +0,06%
Nasdaq 16:09
25.997 +0,54%
Dow Jones 16:09
47.398 -0,35%
Londra 16:09
9.705 -0,13%
Francoforte 16:09
24.146 +0,78%

Madrid: risultato positivo per Grifols

Migliori e peggiori
Madrid: risultato positivo per Grifols
(Teleborsa) - Bene la società farmaceutica e chimica spagnola, con un rialzo del 2,00%.

Il trend di Grifols mostra un andamento in sintonia con quello dell'Ibex 35. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di Grifols suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 11,31 Euro con tetto rappresentato dall'area 11,54. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 11,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```