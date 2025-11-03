Madrid: risultato positivo per Grifols

società farmaceutica e chimica spagnola

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo del 2,00%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello dell'. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 11,31 Euro con tetto rappresentato dall'area 11,54. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 11,17.