Madrid: scambi al rialzo per MAPFRE

società spagnola che opera nel mercato assicurativo

società che opera nel settore delle assicurazioni

Ibex 35

MAPFRE

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la, in guadagno del 2,30% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,867 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,951. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,813.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)