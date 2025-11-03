Milano 16:10
43.201 +0,06%
Nasdaq 16:10
25.999 +0,55%
Dow Jones 16:10
47.411 -0,32%
Londra 16:10
9.704 -0,13%
Francoforte 16:10
24.147 +0,79%

Madrid: scambi in positivo per Banco de Sabadel

Migliori e peggiori
Madrid: scambi in positivo per Banco de Sabadel
(Teleborsa) - Avanza la banca spagnola, che guadagna bene, con una variazione dell'1,88%.

Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'istituto di credito spagnolo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di breve periodo di Banco de Sabadel mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 3,335 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 3,258. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 3,412.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```