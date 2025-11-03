Milano 17:35
43.223 +0,11%
Nasdaq 18:22
26.006 +0,57%
Dow Jones 18:22
47.424 -0,29%
Londra 17:35
9.701 -0,16%
Francoforte 17:35
24.132 +0,73%

MPS, BlackRock ha una partecipazione potenziale del 5,009%

Banche, Finanza, Partecipazioni rilevanti
MPS, BlackRock ha una partecipazione potenziale del 5,009%
(Teleborsa) - BlackRock, il più grande asset manager al mondo, ha una partecipazione potenziale del 5,009% in Banca Monte dei Paschi di Siena. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 29 ottobre 2025. La partecipazione è detenuta tramite 15 società controllate.

In particolare, il 4,402% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,204% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilità di restituzione in qualsiasi momento senza scadenza e lo 0,402% sono "Contracts for Difference" senza data di scadenza.
Condividi
```