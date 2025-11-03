MPS, BlackRock ha una partecipazione potenziale del 5,009%

BlackRock

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -, il più grande asset manager al mondo, ha unain. È quanto emerge dallerelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 29 ottobre 2025. La partecipazione è detenuta tramite 15 società controllate.In particolare, il 4,402% sono, lo 0,204% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilità di restituzione in qualsiasi momento senza scadenza e lo 0,402% sono "Contracts for Difference" senza data di scadenza.