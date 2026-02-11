MPS, il consigliere Stefano Di Stefano si dimette

(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena
ha fatto sapere che Stefano Di Stefano
, amministratore non indipendente, componente del Comitato Rischi e Sostenibilità, ha rassegnato martedì le dimissioni
dalla carica, con decorrenza immediata, per ragioni personali e in relazione all'avvio di indagini a suo carico
.
Il consigliere della banca senese e dirigente del Ministero dell'Economia è indagato dalla Procura di Milano
con l'ipotesi di insider trading
per l'acquisto di azioni di Mediobanca e Mps
per circa 100mila euro mentre era in corso l’offerta pubblica di scambio
di Rocca Salimeni su Piazzetta Cuccia.