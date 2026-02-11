MPS, il consigliere Stefano Di Stefano si dimette

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -ha fatto sapere che, amministratore non indipendente, componente del Comitato Rischi e Sostenibilità, ha rassegnato martedì ledalla carica, con decorrenza immediata, per ragioni personali e in relazione all'Il consigliere della banca senese e dirigente del Ministero dell'Economia è indagato dallacon l'ipotesi diper l'per circa 100mila euro mentre era in corso l’di Rocca Salimeni su Piazzetta Cuccia.