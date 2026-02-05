MPS positiva in Borsa con Francesco Gaetano Caltagirone che sale all'11,5%

(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena sale a Piazza Affari
nelle prime contrattazioni dopo che alcuni quotidiani hanno scritto oggi che Francesco Gaetano Caltagirone si è rafforzato ulteriormente
nel capitale, aumentando la quota nella banca senese all'11,45%
dalla precedente partecipazione del 10,26%. Tutto ciò emerge all'indomani del via libera dell'assemblea alle modifiche dello statuto che introducono la lista del CdA, in vista del rinnovo del board ad aprile.
Buona la performance di Banca MPS
, che si attesta a 9,19 euro, con un aumento dell'1,66%
. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,25 e successiva a 9,39. Supporto a 9,11.