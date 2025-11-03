Milano 3-nov
43.223 +0,11%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 -0,16%
Francoforte 3-nov
24.132 +0,73%

New York: andamento sostenuto per Palantir Technologies

Migliori e peggiori
New York: andamento sostenuto per Palantir Technologies
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che avanza bene del 3,11%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Palantir Technologies rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Palantir Technologies è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 208,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 203,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 214.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```