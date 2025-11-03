New York: andamento sostenuto per Palantir Technologies

società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo

Nasdaq 100

Palantir Technologies

Palantir Technologies

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 3,11%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 208,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 203,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 214.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)