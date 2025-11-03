Milano 3-nov
43.223 +0,11%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 -0,16%
Francoforte 3-nov
24.132 +0,73%

New York: peggiora AutoZone

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il rivenditore di ricambi e accessori per auto, che tratta in perdita del 4,10% sui valori precedenti.

L'andamento di AutoZone nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3.455,8 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3.628,5. Il peggioramento di AutoZone è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3.387,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
