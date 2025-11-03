New York: peggiora AutoZone

(Teleborsa) - Ribasso per il rivenditore di ricambi e accessori per auto
, che tratta in perdita del 4,10% sui valori precedenti.
L'andamento di AutoZone
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 3.455,8 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 3.628,5. Il peggioramento di AutoZone
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 3.387,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)