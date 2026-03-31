Usa, peggiora oltre le attese l'attività manifatturiera nell'area di Chicago a marzo
(Teleborsa) - Peggiora l'attività manifatturiera nell'area di Chicago. Nel mese di marzo, l'indice PMI Chicago si è attestato a 52,8 punti contro i 57,7 punti del mese precedente. Il dato risulta inferiore anche alle aspettative degli analisti che erano per un calo più contenuto a 54,8 punti.
Si ricorda che un livello dell'indice al di sopra di 50 punti denota un'espansione mentre un livello al di sotto dei 50 punti indica una contrazione del settore manifatturiero statunitense.
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