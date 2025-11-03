New York: perdite consistenti per Moderna

(Teleborsa) - Ribasso per la società americana di biotecnologia
, che passa di mano in perdita del 4,18%.
La tendenza ad una settimana di Moderna
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Moderna
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26,43 USD, mentre il primo supporto è stimato a 25,81. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 27,04.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)