New York: perdite consistenti per Moderna

(Teleborsa) - Ribasso per la società americana di biotecnologia, che passa di mano in perdita del 4,18%.

La tendenza ad una settimana di Moderna è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Moderna è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26,43 USD, mentre il primo supporto è stimato a 25,81. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 27,04.

