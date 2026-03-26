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/ Londra: perdite consistenti per Fresnillo
Londra: perdite consistenti per Fresnillo
Migliori e peggiori
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In breve
26 marzo 2026 - 09.50
Scende sul mercato il
leader mondiale dell'argento
, che soffre con un calo del 4,10%.
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