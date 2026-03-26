Milano 10:32
43.434 -1,32%
Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 10:32
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Francoforte 10:32
22.585 -1,62%

Londra: perdite consistenti per Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: perdite consistenti per Fresnillo
Scende sul mercato il leader mondiale dell'argento, che soffre con un calo del 4,10%.
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