New York: scambi al rialzo per Tesla Motors

Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nel settore automotive, in guadagno del 2,65% sui valori precedenti.
