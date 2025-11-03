Osservatorio Security Risk 2025: medie aziende sempre più esposte

(Teleborsa) - Cresce la consapevolezza delle imprese italiane di esser sempre più esposte alle minacce fisiche e cibernetiche, ma la corsa alle contromisure è tutt'ora a due velocità: bene le grandi aziende, meno bene le realtà mid-market. È questo il principale elemento che emerge dall'Una fotografia dello stato di salute della sicurezza delle imprese italiane, viste con gli occhi dei Security Manager, presentata presso la sede di Enel di Villa Lazzaroni a Roma, alla presenza, tra gli altri, di, Head of Security di Enel SpA, del generale, Consigliere militare del Presidente del Consiglio,Direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale,, capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e della vicepresidente del Senato,Al di là delle tipologie di minaccia, più o meno frequenti, ilè quello legato alla. La consapevolezza della fragilità del sistema non è uguale per tutti.Se lesono state in grado, nel giro di un anno, di ridurre l'impatto di un eventuale attacco di circa il 51%, per le medie imprese il discorso cambia. Una realtà che fattura circa 500 milioni di euro l'anno, nel 2024 poteva subire un danno di meno di 6 milioni di euro da un attacco alla catena di fornitura, oggi siamo saliti a oltre 9 milioni."Ciò che è fondamentale – commenta il– è che si cominci a guardare alla sicurezza come un prodotto complessivo, in cui ogni attore ha un ruolo decisivo. C'è stato un passo avanti nell'ultimo anno, anche in ragione dei provvedimenti del governo e dell'Ue. Il 61% delle realtà oggi ha un sistema che integra sicurezza logica e sicurezza fisica, ovvero il livello minimo per i tempi che viviamo. Quello che manca, nel 59% dei casi, però, è un piano complessivo di gestione delle crisi"."Le aziende, anche quelle piccole, si stanno attrezzando – aggiungeche ha curato la ricerca -. Il 70% delle assunzioni programmate dalle imprese interesserà i professionisti cyber, ma anche il risk management e la governance. Per un'azienda su due, tuttavia, si tratterà di consulenze esterne. A dimostrazione che la Security viene ancora vissuta come una commodity per troppe realtà"."In questo quadro, la figura del Security Manager diventa fondamentale – concludei –. La buona notizia è che la professione si sta aprendo sempre più alle donne, che sono mediamente più giovani e ricoprono ruoli chiave nelle aree governance e di coordinamento. Un passo avanti importante, in direzione di un approccio sistemico, ragionato e integrato alla sicurezza".