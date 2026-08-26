Assegno Unico, oltre sei milioni di famiglie hanno percepito 9,9 miliardi a giugno 2026

(Teleborsa) - Nei primi sei mesi del 2026 sono stati erogati alle famiglie 9,9 miliardi di euro per l'Assegno Unico, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. E' quanto emerge dall’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) pubblicato oggi dall'Inps in riferimento al periodo gennaio 2025 – giugno 2026.



Sono risultati beneficiari di questa misura di welfare 6.095.716 i nuclei famigliari, che hanno ricevuto l’assegno nel 2026 a favore di un totale di 9.613.178 figli.



L’importo medio per figlio, a giugno 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta a 175 euro, e va da circa 58 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2026 è pari a 46.582,71 euro), a 227 euro per la classe di ISEE minima (17.468,51 euro per il 2026).



Dai dati dell'Inps emerge che, nel solo mese di giugno, sono state presentate 29.655 domande (29.553 a giugno 2025), per un totale di 183.059 da inizio anno a favore di 219.256 figli.





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