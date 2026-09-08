Ue apre a maxi-fusioni aziendali per competere con Usa e Cina

Le condizioni dettate dal Commissario Whelan in un'intervista al Financial Times.

(Teleborsa) - La Commissione europea ha segnalato una maggiore disponibilità a valutare grandi fusioni aziendali che possano favorire investimenti, innovazione o sicurezza degli approvvigionamenti, per aiutare le imprese europee a competere con Stati Uniti e Cina.



Anthony Whelan, a capo della direzione Concorrenza dell'Ue, ha dichiarato al Financial Times che le aziende dovrebbero dimostrare i benefici di tali operazioni: "L'apertura all'importanza della scala pro-competitiva può consentire la creazione di campioni, inclusi campioni europei", spiegando che il cambiamento permetterà "alle aziende di crescere di scala... per offrire prodotti, servizi, innovazione e sicurezza degli approvvigionamenti migliori ai propri clienti e in ultima analisi ai consumatori".



Le dichiarazioni, rese nel corso dell'intervista, arrivano dopo l'appello dell'ex presidente della Bce Mario Draghi sulla necessità di rafforzare la competitività europea. Whelan ha precisato al quotidiano britannico che il cambiamento non implica un trattamento preferenziale per le aziende europee: "Siamo ciechi al colore quando arrivano i casi", ma la Commissione valuterà sempre più come i mercati potrebbero evolversi nel lungo periodo.



Sull'intelligenza artificiale, settore monitorato con attenzione da Bruxelles per il rischio che gli elevati costi di sviluppo lascino il mercato dominato da poche aziende statunitensi, Whelan ha osservato che il comparto presenta "alcune caratteristiche di un oligopolio" e che la Commissione è determinata ad abbattere le barriere all'ingresso.



Sulle tensioni con Washington, Whelan ha infine definito "deludente" il disaccordo sulle regole digitali, respingendo però l'idea che la pressione geopolitica stia frenando Bruxelles dall'aprire casi contro aziende americane: "Non c'è nessun cassetto pieno di casi sepolti", ha assicurato, sottolineando il valore della "serietà e neutralità" nell'applicazione delle regole europee.



(Foto: Photo by François Genon on Unsplash)

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