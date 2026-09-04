Usa, dati sul lavoro decisamente più forti con 162mila occupati in più ad agosto

I dati del BLS

(Teleborsa) - Accelerano oltre le attese i posti di lavoro in USA ad agosto. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, il tasso di disoccupazione è stabile al 4,1%, in linea con il consensus.



Sono aumentate di 162 mila unità i posti di lavoro nei settori non agricoli (non-farm payrolls), dopo che a luglio erano state aumentate di 21 mila buste paga (rivisto da un preliminare che indicava un calo di 23 mila unità). Il dato sugli occupati, più osservato del tasso di disoccupazione, è di molto superiore al consensus che indicava una crescita di 55 mila di posti di lavoro.



Contro le attese il settore privato, essendo stati creati 127 mila di posti di lavoro (era previsto un aumento di 45 mila), dopo l'aumento di 71 mila unità registrata a giugno (rivisto da 30 mila).



Gli occupati del settore manifatturiero sono aumentati più delle attese (+5 mila) a 16 mila unità, dopo l'incremento di 14 mila del mese precedente (rivisto da +5mila).



Le retribuzioni medie orarie per i posti di lavoro nei settori non agricoli registrano un incremento del 3,1% su anno a 37,75 dollari (+0,3% su mese), che risulta di poco superiore alle attese (+3,0%) ma leggermente inferiore al 3,2% del mese precedente. Le retribuzioni medie orarie sono monitorate con attenzione dalla Federal Reserve in quanto buon indicatore sia dello stato di salute del mercato del lavoro che delle pressioni inflazionistiche.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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