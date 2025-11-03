Piazza Affari: balza in avanti Italgas

(Teleborsa) - Balza in avanti il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,20%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Italgas
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Italgas
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Italgas
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9,39 Euro e primo supporto individuato a 9,09. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9,68.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)