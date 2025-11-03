Milano 16:12
Piazza Affari: balza in avanti Italgas

(Teleborsa) - Balza in avanti il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,20%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Italgas evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Italgas rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Italgas classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9,39 Euro e primo supporto individuato a 9,09. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9,68.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
