Piazza Affari: calo per Campari

(Teleborsa) - Sottotono l'azienda attiva nel settore beverage
, che passa di mano con un calo del 2,75%.
Lo scenario su base settimanale di Campari
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Tecnicamente, la società famosa per il suo bitter alcolico
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 5,947 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,729. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6,165.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)