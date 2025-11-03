Milano 16:13
Migliori e peggiori
Piazza Affari: calo per Campari
(Teleborsa) - Sottotono l'azienda attiva nel settore beverage, che passa di mano con un calo del 2,75%.

Lo scenario su base settimanale di Campari rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Tecnicamente, la società famosa per il suo bitter alcolico è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 5,947 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,729. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6,165.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
