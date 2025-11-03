Piazza Affari: risultato positivo per Fincantieri

(Teleborsa) - Scambia in profit il principale complesso cantieristico al mondo
, che lievita dell'1,89%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Fincantieri
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di breve periodo di Fincantieri
evidenzia un declino dei corsi verso area 22,38 Euro con prima area di resistenza vista a 22,82. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 22,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)