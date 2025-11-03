Milano 16:15
43.228 +0,12%
Nasdaq 16:15
25.984 +0,49%
Dow Jones 16:15
47.343 -0,46%
Londra 16:15
9.704 -0,14%
Francoforte 16:15
24.153 +0,81%

Piazza Affari: senza freni il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

Avanza con forza il comparto del commercio in Italia, che continua gli scambi a 111.714,95 punti.
