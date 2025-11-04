Milano 3-nov
43.223 0,00%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 0,00%
Francoforte 3-nov
24.132 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 3/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / Yen, che archivia la seduta con un -0,01%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro contro Yen giapponese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 178,304, con il supporto più immediato individuato in area 177,368. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 177,056.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
