Analisi Tecnica: EUR/YEN del 3/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre
Sostanziale invarianza per il cambio Euro / Yen, che archivia la seduta con un -0,01%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro contro Yen giapponese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 178,304, con il supporto più immediato individuato in area 177,368. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 177,056.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)