Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 3/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre
Sottotono il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la seduta con un calo dello 0,83%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE 100. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 9.688,4, con il supporto più immediato individuato in area 9.625,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 9.629,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)