Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 25/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 25/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Giornata positiva per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude a 9.635,5.

Lo status tecnico di breve periodo del FTSE 100 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 9.660,9. Rischio di eventuale correzione fino al target 9.558,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 9.763.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
